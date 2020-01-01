Профилактические акции для детей проводят сотрудники Госавтоинспекции
Архивное фото. isetsk.admtyumen.ru
Профилактические акции по безопасности дорожного движения для детей и родителей проводят сотрудники Госавтоинспекции в эти дни.
Чтобы обезопасить пешеходов в темное время суток, им вручают cветовозвращающие приспособления.
Напомним, что в 2019 году в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены более 25 тысяч световозвращающих брелков и значков, которые раздали детям и взрослым.