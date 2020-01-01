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Профилактические акции для детей проводят сотрудники Госавтоинспекции

Общество, 20:04 01 января 2020

Архивное фото. isetsk.admtyumen.ru

Профилактические акции по безопасности дорожного движения для детей и родителей проводят сотрудники Госавтоинспекции в эти дни.

Чтобы обезопасить пешеходов в темное время суток, им вручают cветовозвращающие приспособления.

Напомним, что в 2019 году в рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" приобретены более 25 тысяч световозвращающих брелков и значков, которые раздали детям и взрослым.

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