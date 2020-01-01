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Новогодних малышей посчитали в тюменских роддомах

Общество, 15:14 01 января 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

26 малышей - 14 мальчиков и 12 девочек - родились в Тюмени в новом году с полуночи до 14 часов. Самым последним малышом 2019 года стал мальчик, он родился в Перинатальном центре в 23 часа 16 минут. И самым первым после полуночи тоже стал мальчик - родился в 00 часов 30 минут в роддоме № 2, сообщает областной департамент здравоохранения.

В роддоме № 2 подготовка к новому году прошла спокойно: в ушедшем году последней родилась девочка - в 18 часов 5 минут, а первым в 00 часов 30 минут появился мальчик. Всего уже 1 января здесь на свет появились два мальчика и две девочки.

В роддоме № 3 тоже финальной была девочка - в 21 час, а уже в новом году, в 1 час 12 минут, родился мальчик. И оба весом 3 кг 300 гр. Всего 1 января на счету третьего роддома три мальчика и четыре девочки.

В Перинатальном центре 1 января уже родилось 15 детишек, из них девять мальчиков и шесть девочек. Последним малышом в уходящем году стал мальчик - в 23 часа 16 минут. Потом ночь была спокойной, и только в 6 часов 15 минут родился богатырь.

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