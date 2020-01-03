Пластическая микрохирургия доступна пациентам "Медицинский город"

| Фото: "МКМЦ "Медицинский город" | Фото: "МКМЦ "Медицинский город"

Пластическая микрохирургия была внедрена в работу тюменского Многопрофильного клинического медицинского центра "Медицинский город" специалистами второго онкологического отделения в начале 2019 года. На счету онкологов уже 25 микрососудистых пластических операций, позволивших пациентам с тяжелым онкологическим диагнозом вернуться к полноценной жизни.

Необходимость в проведении пластической операции у онкобольных возникает тогда, когда врачам не удается спасти пораженный опухолью орган. Особенно актуально пластическое замещение послеоперационных дефектов для пациентов с опухолями органов головы и шеи.

Врачи онкологического отделения №2 уже несколько лет применяют различные методики подобных операций и регулярно расширяют свои возможности. Например, благодаря внедрению в работу отделения микрососудистых пластических операций, онкологам удалось освоить восстановление языка, дна полости рта, пищевода и устранение больших дефектов кожных покровов.

Каждая такая операция длится около 12-15 часов. Заведующая вторым онкологическим отделением, Юлия Шубина вспоминает, что в начале пути по освоению микрохирургии специалисты брали более легкие клинические случаи, а сейчас готовы взяться даже за самые обширные дефекты, сообщает пресс-служба МКМЦ "Медицинский город"