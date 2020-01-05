Православные тюменцы готовятся к Сочельнику

Фото: www.tobolsk-eparhia.ru Фото: www.tobolsk-eparhia.ru

Сочельник - время для особой подготовки православных верующих к Рождеству Христову. Празднику предшествует строгий пост.

"Прихожане, которые собираются на причастие, должны поесть не позднее шести часов вечера, - отметил протоиерей отец Александр. – Это условное время, определенная граница воздержания, которая помогает соблюсти меру. Пост укрепляет человека духовно. Больные люди соблюдают это в тех пределах, которые им согласует врач, в зависимости от приема лекарств. Менее строги правила для детей и беременных женщин".

Православные в Рождество стремятся посетить ночную или утреннюю службу. Каждый выбирает сам для себя и определяется по своим силам, сообщает "Тюменская область сегодня". Если нет возможности посетить храм, можно встретить праздник в кругу семьи. Кроме того, в Тюменской области пройдут и рождественские елки.