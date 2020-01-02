Александр Моор: семейный отдых в Тюменской области - лучший способ провести новогодние каникулы

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети

Новогодние каникулы – идеальное время для семейного отдыха, а в Тюменской области жителей и гостей региона ждет масса зимних развлечений, которые понравятся и взрослым, и детям. Об этом напомнил землякам губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети.

"По-моему, прекрасная идея для длинных выходных – отправиться в небольшое путешествие. Посетите Тобольский кремль, Ялуторовский острог, родину Григория Распутина - село Покровское, знаменитые термальные источники. А еще зимние каникулы - это отличная возможность опробовать ледяные горки, научить ребенка кататься на коньках, лыжах или сноуборде", - считает губернатор.

Глава региона призвал земляков посвятить новогодние праздники родным и близким.

"Уверен, что для детей время, проведенное с родителями, дороже любых игрушек и развлечений", - подчеркнул Александр Моор.