МЧС: на юге Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неблагоприятные погодные явления ожидаются на юге Тюменской области 4 января, сообщает региональное управление МЧС.

Ночью прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный, южный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров, температура минус 13-18 градусов. Днем облачно с прояснением, небольшие осадки: снег, мокрый снег; местами гололедно-изморозевые явления, ветер южный 8-13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15-18 метров, температура минус один - шесть градусов.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют подготовить малоскользящую обувь, передвигаться осторожно. Любителям активного отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Гололедица и ветер представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Пешеходам следует пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода.

При возникновении происшествий звонить по телефону: 101 или 112, а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-549.