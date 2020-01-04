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Поддержка Windows 7 прекратится 14 января

Общество, 12:13 04 января 2020

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, сообщает Газета.ру со ссылкой на официальную страницу компании.

Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года. После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ПО, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.

В компании подчеркнули, что эту новость, вероятно, в мире воспримут не без труда, но все перемены к лучшему.

"Перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом", — добавили в компании.

Также в Microsoft посоветовали обновить устройства до Windows 10.

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# компьютер , Майкрософт

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