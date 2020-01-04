Мужчина погиб в аварии под Тюменью 3 января

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Один человек погиб, 25 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 3 января. Зафиксировано 11 аварий, сообщает ГИБДД.

В 17 часов 10 минут на 29-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобиль Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП водитель Lada, 33-летний житель поселка Богандинский, скончался на месте ДТП. 34-летний водитель иномарки получил травмы.

Lada Priora и Mitsubishi Pajero столкнулись около двух часов дня на 81-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. По предварительным данным, аварию спровоцировал 19-летний водитель Lada со стажем за рулем менее полутора лет, который выехал на встречную полосу. В аварии пострадали водитель и две пассажирки Lada, одна из пострадавших, 27-летняя девушка, госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительным данным, она находится в коме.

Четыре человека вчера получили травмы в ДТП на 19-м километре автодороги Ишим-Казанское. Здесь на перекрестке неравнозначных дорог водитель Niva не предоставил преимущество автомобилю Nissan Almera, двигавшемуся по главной дороге. 72-летний водитель Niva находится в больнице с переломами ребер, 8-летний пассажир Nissan госпитализирован с травмами конечностей, также в больницу доставлены две пассажирки 34 лет и 61 года, у них различные повреждения.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Около 12 часов на ул.Ленина, 67 в Тюмени столкнулись Renault Megane и маршрутное такси №43. По предварительным данным, водитель Renault не пропустил микроавтобус при перестроении, создав маршрутке помеху. В результате ДТП различные телесные повреждения получили четверо пассажиров маршрутного такси: двое мужчин 78-ми лет, и женщины 60 и 55 лет, а также 16-летняя пассажирка Renault.

На перекрестке улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ в Тюмени в восьмом часу утра автомобиль Nissan въехал в мачту освещения. По предварительным данным, водитель убежал с места ДТП. 37-летняя пассажирка автомобиля, которой он и принадлежит, получила травму. Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя Nissan.

В первом часу ночи 3 января на ул.Тимуровцев областного центра "Волга" выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым "КамАЗом". В ДТП пострадали 23-летний водитель "Волги", 24-летний пассажир и 20-летняя пассажирка, у них различные повреждения.