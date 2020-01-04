Фотографии столетней давности опубликовала Росгвардия

| Фото: rosgvard.ru | Фото: rosgvard.ru

Бесценные с исторической точки зрения стеклянные фотонегативы обнаружены во время реконструкции одного из зданий Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает Росгвардия.

На снимках 100-летней давности запечатлены служебные будни военнослужащих в первые годы существования легендарного соединения войск правопорядка. Большинство фотодокументов довоенного времени имеет отношение к истории 2-го мотострелкового полка особого назначения, чью историю продолжает сегодня 2-й ордена Кутузова полк Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России.

| Фото: rosgvard.ru | Фото: rosgvard.ru

Воины именно этого полка в годы Великой Отечественной войны героически проявили себя во время обороны подступов к Москве в октябре 1941 года, ценою немалых потерь на сутки сдержав наступление гитлеровцев в районе г. Боровска в сегодняшней Калужской области. Они обеспечивали безопасность Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции. Воинам этого полка доверили бросать поверженные гитлеровские знамена к подножью мавзолея на Красной площади во время Парада Победы 1945 года.

Оцифрованные снимки будут использованы при подготовке литературно-публицистических проектов, работа над которыми началось в Росгвардии в первые дни Года памяти и славы.