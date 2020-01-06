Тюменцы стали в два раза активнее решать вопросы через портал "Тюмень - наш дом"

| Фото: dom.tyumen-city.ru | Фото: dom.tyumen-city.ru

4 тыс. 700 вопросов направили тюменцы на портал "Тюмень – наш дом" за 2019 год, это в два раза больше, чем за 2018, сообщает администрация города Тюмени.

По данным статистики, самой популярной стала категория "Текущее содержание дворовой территории". На эту тему поступило 1 тыс. 381 обращение. Из них 1 тыс. 130 вопросов касались уборки дворовых территорий, 203 – неисправного оборудования на детских площадках.

На втором месте по количеству обращений – категория "Текущее содержание дорог и ремонт", куда поступило 888 вопросов. Из них 618 сообщений касалось образовавшихся выбоин и ям, 110 – подтопления проезжей части, 73 – открытых люков.

Замыкает тройку лидеров рубрика "Брошенный разукомплектованный автомобиль", в нее тюменцы написали 777 вопросов.

Специалисты отмечают, что среди сообщений много положительных оценок и благодарностей за оперативное решение вопросов.