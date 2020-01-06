Тюменцев в сочельник ждут увлекательные игровые программы и спектакли

| Фото: angagement.info | Фото: angagement.info

В сочельник, 6 января, на общественных пространствах в Тюмени пройдут театрализованные и игровые программы, сообщает департамент культуры администрации города Тюмени.

На площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) в 12 часов начнется "Праздник снегурят", на котором скоморохи и Зимушка-Зима приготовили игры для семей даже с самыми маленькими детьми.

В сквере Казачьи луга в 13 часов детей и взрослых ждет игровая программа "Наш веселый хоровод". Всем участникам программы озорной Снеговик вместе с помощниками предложит поучаствовать в "Оленьих бегах", "Борьбе медведей", конкурсе "Собачий вальс" и "Флешмобе пингвинов".

В концертном зале ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в14 часов театрализованная программа "Ночь перед Рождеством". В ней примут участие самодеятельный театр "Пиноккио" и театральная студия "Карамельки".

На уличной площади ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) в 16 часов проведут программу "Рождественские истории". Гостей ждет театрализованное представление, игры, конкурсы.

В молодежном театре "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8-а) в 14 часов зрителям старше 6 лет покажут премьеру спектакля "Сказки Дедушки Мороза", а в 18 часов тем, кому исполнилось 16, - спектакль "Вечера на хуторе близ Диканьки". Самых маленьких гостей театр приглашает в 15 часов на мини-спектакль "Новогодний теремок" и игровую программу. Стоимость билетов от 250 до 500 рублей.

В Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) в 15 часов пройдет спектакль для зрителей старше 16 лет "Дочь русского актера".