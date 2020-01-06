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Специалисты рассказали, какие продукты чаще вызывают отравление

Общество, 13:59 06 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом и мясные изделия чаще других продуктов становятся причиной пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, сообщает Роспотребнадзор.

Наиболее опасными являются салаты, заправленные майонезом и сметаной, блюда из рубленого мяса – котлеты, рулеты, шаурма, паштеты. Чтобы не заболеть в праздничные дни, эксперты рекомендуют готовить их в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

Причинами являются нарушения технологии приготовления блюд, несоблюдение при этом правил личной гигиены, а также неправильное хранение продуктов.

Специалисты напоминают, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А. Опасность представляют пищевые токсикоинфекции – когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

При покупке готовой пищи следует обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты. В холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

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# отравления , продукты питания , Роспотребнадзор

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