Российский Гидрометцентр заявил о температурной аномалии в Сибири

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Положительная температурная аномалия наблюдается на всей территории России, в Сибири же температура выше средней на 20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

"Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия. Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. В Якутии на 20 градусов выше многолетних значений, то есть минимальные температуры будут до минус 20 - 25 градусов, а максимальные — около минус 15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет", — сообщил Вильфанд.

По словам метеоролога, аномалия связана с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории.

"Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики", — пояснил Вильфанд.

В Тюмени 7 января днем ожидается ясная погода до минус 12 градусов, ветер слабый. Давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью - переменная облачность, температура понизится до 13 градусов мороза, сообщает ФОБОС.