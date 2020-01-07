На скорую в Тюмени напали родственники пострадавших в аварии

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Семь человек пострадали в ДТП на улице Алебашевская вблизи ТЦ "Зеленый берег" ночью 7 января. Возбужденные несчастьем родственники разбили стекло кареты скорой помощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Вызов поступил ночью 7 января в 2 часа 12 минут, бригада скорой медицинской помощи прибыла на место аварии спустя три минуты. На месте происшествия дежурили три бригады медиков, подчеркивает пресс-служба ведомства.

"Во время оказания медицинской помощи было совершено нападение на бригаду скорой помощи: кто-то из родственников пострадавших разбил стекло в машине. Медики вызвали полицию", - сообщает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Как сообщает "Вслух.ру" со ссылкой на ГИБДД Тюменской области, автомобиль "ВАЗ-2114" двигался в сторону Зареки. Водитель не выдержал безопасную скорость и дистанцию и въехал в заднюю часть дорожной техники. В аварии пострадали семь человек. Среди них - водитель и шесть пассажиров. Трое из пострадавших - дети семи, восьми и 14 лет. Тяжелее других ранена 14-летняя девочка.

В областной клинической больнице № 2 оказали помощь шести пациентам, среди которых три ребенка. Состояние одного из них оценивается как тяжелое – у него серьезная черепно-мозговая травма, переломы. Девочка госпитализирована в нейрохирургию. Еще у одного ребенка сотрясение головного мозга, также госпитализирован в нейрохирургию. Третий госпитализирован в травматологическое отделение. Женщина госпитализирована в хирургическое отделение.

Еще двое взрослых направлены на амбулаторное наблюдение: у девушки диагностированы ушибы, а молодой человек не дождался окончания обследования и покинул стационар, сообщает региональный департамент здравоохранения.