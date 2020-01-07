Тюменский "Рубин" одержал вторую победу над "Ермаком"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 6:3 тюменский "Рубин" одержал победу над ангарским "Ермаком" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Тюмени 7 января, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Шайбы забросили: Бабенко (Кравченко), Раенко, Ядроец (Жихарев), Раенко (Артём Воробьёв), Давыдов (Лютов, Рычагов), Попов (Рычагов), Иванов, Мельник (Станкевич), Закарлюкин (Иванов).

Главные судьи – Виктор Цицаров (Тольятти) и Александр Степучёв (Нефтекамск).

Впервые в сезоне рубиновцы забросили шесть шайб.

Напомним, это вторая победа "Рубина" над "Ермаком", 6 января в первой встрече матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. 10 января тюменские хоккеисты встретятся с красноярским "Соколом".