  • 7 января 20207.01.2020вторник
  • USD61,9057
    EUR69,3777
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменский "Рубин" одержал вторую победу над "Ермаком"

Спорт, 19:35 07 января 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 6:3 тюменский "Рубин" одержал победу над ангарским "Ермаком" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Тюмени 7 января, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Шайбы забросили: Бабенко (Кравченко), Раенко, Ядроец (Жихарев), Раенко (Артём Воробьёв), Давыдов (Лютов, Рычагов), Попов (Рычагов), Иванов, Мельник (Станкевич), Закарлюкин (Иванов).

Главные судьи – Виктор Цицаров (Тольятти) и Александр Степучёв (Нефтекамск).

Впервые в сезоне рубиновцы забросили шесть шайб.

Напомним, это вторая победа "Рубина" над "Ермаком", 6 января в первой встрече матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. 10 января тюменские хоккеисты встретятся с красноярским "Соколом".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 07.01.2020Тюменский "Рубин" одержал вторую победу над "Ермаком"
19:31 06.01.2020Тюменский "Рубин" всухую обыграл ангарского соперника
15:33 06.01.2020Тюменский "Рубин" возобновит выступление в чемпионате Высшей лиги матчами с ангарским "Ермаком"
13:08 06.01.2020Молодежная хоккейная сборная страны завоевала серебро на чемпионате мира