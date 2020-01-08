"Международные авиалинии Украины" проверяют информацию о крушении Boeing-737 в Иране
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" проверяет информацию о крушении украинского Boeing-737 в Иране. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиакомпании.
Ранее сообщалось, что лайнер Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.
Глава Управления ЧС Ирана заявил, что никто из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета не выжил.