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"Международные авиалинии Украины" проверяют информацию о крушении Boeing-737 в Иране

Происшествия, 10:22 08 января 2020

https://www.flyuia.com/ | Фото: https://www.flyuia.com/

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" проверяет информацию о крушении украинского Boeing-737 в Иране. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу авиакомпании.

Ранее сообщалось, что лайнер Украинских авиалиний потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. По предварительной информации, причиной крушения стали технические неисправности.

Глава Управления ЧС Ирана заявил, что никто из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета не выжил.

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# авиакатастрофа , Иран , Украина

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