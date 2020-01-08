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Россиянам рассказали, как избежать постновогодней депрессии

Общество, 11:36 08 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как избежать депрессии, которая может возникнуть после новогодних праздников, наполненных ожиданиями исполнения желаний, рассказал россиянам психиатр-нарколог Борис Менделевич. Об этом сообщают РИА Новости.

Он отметил, что постновогодняя депрессия - достаточно распространенное явление. Праздничный период почти вовсю царит атмосфера ожидания чуда, и во многом к Новому году люди предвкушают, что все загаданное случится. Но надо понимать, что помимо желаний должны быть и действия, подчеркнул эксперт.

По его словам, если цель кажется недостижимой, то путь к ней следует разбить на маленькие шаги-цели и понять, как их можно достичь. Не нужно стесняться просить совета и помощи: взгляд со стороны может раскрыть новые возможности и потенциал.

Борис Менделевич также рассказал, что в новогодние каникулы нужно обязательно составить план отдыха: чередовать физическую и умственную нагрузку, следить за своим эмоциональным состоянием. За три-четыре дня до начала рабочих будней стоит начать возвращаться к трудовому режиму: постепенный переход принесет организму минимум стресса, сообщил врач.

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# новогодние каникулы , психиатрия

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