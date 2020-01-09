В тобольском театре открылась фотовыставка о детях с особенностями развития

| Фото: Ольга Мачитова | Фото: Ольга Мачитова

Почти 100 фотографий представлено на выставке "Непохожие" в Тобольском драматическом театре, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Выставка является частью фотопроекта "Про нас". Его герои – дети с особенностями развития. Фотохудожник Алена Зольникова провела 22 фотосессии, из лучших фотографий была составлена выставка. Она включает 96 черно-белых и цветных работ.

На открытии прозвучало множество теплых слов в адрес участников и спонсоров проекта. Председатель Тобольской организации "Всероссийское общество инвалидов" Наталья Варавко поблагодарила всех людей, принявших участие в организации важного дела.

Выставка "Непохожие" будет работать в тобольском театре до 25 января.