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Классику в необычной аранжировке услышат гости "Цветного концерта" в Тюменской филармонии

Общество, 08:25 10 января 2020

kto72.ru | Фото: kto72.ru

"Цветной концерт" в рамках абонемента "Жизнь в цвете, или Цвет имеет значение" пройдет в Тюменской филармонии 15 января, начало в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Это цикл камерных концертов с участием артистов Тюменского филармонического оркестра. Автор и ведущая - Ксения Стацура.

Любимые классические произведения прозвучат в новых, свежих трактовках, необычных аранжировках.

"Вопреки часто озвучиваемому пессимистическому мнению о том, что жизнь состоит только из черных и белых тонов, мы создали "цветной абонемент", в котором в очередной раз убедим слушателя, что музыка способна раскрасить наше существование и представить его в таких оттенках, о которых мы даже и не мыслили. Цвет, его смена, неповторимая палитра свойственна не только живописи. "Переокрашиваться" могут и звуки", - говорится в сообщении ТКТО.

Дресс-код - одежда ярких цветов. Приветствуются яркие блузы, футболки, можно приходить в джинсах и кедах.

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# концерт , ТКТО , Тюменская филармония

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