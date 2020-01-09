Рейд по многодетным и неблагополучным семьям прошел в Викуловском районе

| Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: главное управление МЧС России по Тюменской области

Профилактический рейд провели сотрудники местного отделения надзорной деятельности совместно со специалистами газовой службы, МВД и социальной защиты населения в Викуловском районе, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

Участники рейда обошли места проживания малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. Проверили состояние отопительных систем и электронагревательных приборов при низких температурах, газового оборудования на предмет утечки газа.

Жителям напомнили, как безопасно использовать природный газ и действовать в случае его утечки. Родителей предупредили об ответственности за недобросовестное выполнение своих обязанностей.

Специалисты отметили, что вопрос соблюдения правил пожарной безопасности у большинства граждан стоит не на первом месте. Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится кровом, а иногда здоровьем и собственной жизнью.