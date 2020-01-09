Мужчина погиб после падения с высоты седьмого этажа в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, который погиб после падения с высоты седьмого этажа дома на ул. Пермякова в Тюмени, устанавливают правоохранители.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД Мария Новопашина, сообщение о случившемся поступило в отдел полиции №1 9 января в 6 часов 23 минуты.

"На месте обнаружен труп мужчины, личность пока не установлена. На вид около 25 лет. По предварительной версии, смерть наступила в результате падения с седьмого этажа многоэтажного дома по улице Пермякова, 79", — добавила она.

Инна Пахомова