  • 10 января 202010.01.2020пятница
  • USD61,2340
    EUR68,0555
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер южный

Восемь команд рыбаков примут участие в чемпионате Тюменской области

Спорт, 14:07 10 января 2020

федерации по рыболовному спорту Тюменской области | Фото: федерации по рыболовному спорту Тюменской области

Восемь команд из Кургана, Омска, ХМАО-Югры, Екатеринбурга и Тюменской области зарегистрировались на участие в чемпионате Тюменской области в дисциплине "ловля на мормышку со льда".

Он пройдет на оз. Янтыково Тюменского района 11 и 12 января. Он состоится в преддверии Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь же, в феврале.

"Согласно новых правил гости выступают вне зачета. За кубки и медали области будут бороться только жители нашего региона, и иногородние спортсмены заключившие договор с федерацией рыболовного спорта", - сказал председатель федерации по рыболовному спорту Тюменской области Игорь Савиных.

Примерно до 100 человек собирал чемпионат в прошлые годы, добавил он. Температура воздуха не скажется на организации чемпионата – спортсмены-рыбаки могут выдержать любую температуру, потому что одеваются по погоде.

Оценивать спортсменов будут по весу выловленной рыбы. Победителей и призеров определят в общекомандном и личном зачетах. Будет определена зона для любителей.

Завершится чемпионат горячей ухой.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Игорь Савиных , рыбаки , чемпионат Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 10.01.2020Восемь команд рыбаков примут участие в чемпионате Тюменской области
13:34 10.01.2020Тюменские юноши поборются за медали первенства мира по биатлону
13:00 10.01.2020В тюменской исправительной колонии сыграли в мини-футбол
12:38 10.01.2020Тюменка Анна Грухвина выиграла спринт этапа Кубка России