Восемь команд рыбаков примут участие в чемпионате Тюменской области

| Фото: федерации по рыболовному спорту Тюменской области | Фото: федерации по рыболовному спорту Тюменской области

Восемь команд из Кургана, Омска, ХМАО-Югры, Екатеринбурга и Тюменской области зарегистрировались на участие в чемпионате Тюменской области в дисциплине "ловля на мормышку со льда".

Он пройдет на оз. Янтыково Тюменского района 11 и 12 января. Он состоится в преддверии Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь же, в феврале.

"Согласно новых правил гости выступают вне зачета. За кубки и медали области будут бороться только жители нашего региона, и иногородние спортсмены заключившие договор с федерацией рыболовного спорта", - сказал председатель федерации по рыболовному спорту Тюменской области Игорь Савиных.

Примерно до 100 человек собирал чемпионат в прошлые годы, добавил он. Температура воздуха не скажется на организации чемпионата – спортсмены-рыбаки могут выдержать любую температуру, потому что одеваются по погоде.

Оценивать спортсменов будут по весу выловленной рыбы. Победителей и призеров определят в общекомандном и личном зачетах. Будет определена зона для любителей.

Завершится чемпионат горячей ухой.

Анжела Лебедева