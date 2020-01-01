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В Ялуторовске рассказывают о тайнах дома декабриста Ивана Якушкина

Общество, 10:15 10 января 2020

www.culture.ru

Театрализованная экскурсия "Сказки старого дома" посвящена тайнам дома декабриста Ивана Якушкина, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

В экспозиции "Мещанский интерьер ХIХ века" посетители узнают об особенностях мещанского быта, увидят уникальные предметы обихода, услышат необычные сказки, бывальщины, пословицы и поговорки ХIХ века.

Какие удивительные тайны истории хранит старинный мемориальный дом, какие загадки истории скрываются в нем? На эти вопросы посетителям ответит опытный экскурсовод-гид Ялуторовского музейного комплекса в образе хозяйки этого дома.

Место проведения: дом декабриста И. Д. Якушкина. Стоимость: 50 рублей.

Телефон для заявок: 8 (34535) 2-03-65.

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# декабристы , экскурсия

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