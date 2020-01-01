Тюменские врачи спасли крошечную новорожденную

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девочку весом чуть более 600 гр., родившуюся значительно раньше срока, удалось спасти врачам Областной клинической больницы № 2, сообщает пресс-служба медучреждения.

В отделение реанимации новорожденных малышку доставили практически сразу после появления на свет с некротизирующим энтероколитом. На сегодняшний день жизни крохи ничто не угрожает, малышка активно идет на поправку.

Некротизирующий энтероколит - одна из наиболее тяжелых патологий, требующих экстренной помощи. Его еще называют "болезнью выживших недоношенных", потому что грозное воспалительное заболевание кишечника чаще всего развивается у рожденных преждевременно с низкой массой тела. В большом проценте случаев патология приводит к летальному исходу.

Из-за несформированности систем организма лечение некротизирующего энтероколита у недоношенных сопряжено с большими сложностями. При этом врачи стремятся не только спасти жизнь маленького больного, но и обеспечить ее качество.

То, что применение современных методик диагностики и лечения некротизирующего энтероколита сокращает летальность при данной патологии, тюменские врачи доказали на практике. Детские хирурги ОКБ № 2 уже несколько лет выполняют лапароскопические операции по поводу некротизирующего энтероколита малышам, родившимся значительно раньше срока. Заведующий кафедрой детской хирургии Тюменского государственного медицинского университета и профильным отделением детского стационара ОКБ № 2 Михаил Аксельров заверил, что несмотря на сложность патологии, маленькие пациенты хорошо переносят хирургическое лечение и догоняют своих сверстников в развитии.

Успешно оперировать крошечных пациентов с экстремально низкой массой тела буквально на первых часах жизни врачам ОКБ № 2 позволяют высокая квалификация медицинского персонала, наличие современного оборудования в клинике и возможность активного совместного курирования маленьких пациентов неонатологами, хирургами, врачами смежных специальностей.