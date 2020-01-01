Как изменится размер пособий по нетрудоспособности в 2020 году

| Фото: r72.fss.ru | Фото: r72.fss.ru

До 69 тыс. рублей увеличился максимальный размер больничного пособия за месяц в 2020 году. В 2019 году он составлял 64,5 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Велижанина.

Она напомнила, что если сотрудник предприятия ушел на больничный, то ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Размер его зависит от страхового стажа. Если он не превышает пяти лет, то выплата составит 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет работнику выплатят 80% от среднего заработка, при стаже более 8 лет – 100%.

Рассчитывают пособие исходя из среднедневного заработка за последние два года. Если же стаж не превышает полугода, либо зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), то за основу берут МРОТ.

"В 2020 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 тысяч 130 рублей. Исходя из этой суммы, высчитывается минимальный среднедневной заработок, который в 2020 году составляет 398 рублей 79 копеек. Учитывается и районный коэффициент, в Тюменской области он составляет 15 процентов", - пояснила Ольга Велижанина и добавила, что минимальный размер больничного пособия в 2020 году за полный календарный месяц болезни составляет 13 тыс. 758 рублей.

Выплату пособий по временной нетрудоспособности производит работодатель. Однако уже с 1 июля 2020 года Тюменская область приступит к реализации пилотного проекта "Прямые выплаты". Обращаться граждане также будут к своему работодателю, при этом сроки и механизмы взаимодействия между работодателем и Фондом социального страхования значительно сократятся.

Чтобы получить пособие сотруднику нужно будет предоставить листок нетрудоспособности по месту работы, а также заполнить заявление с указанием реквизитов. Далее в течение пяти дней работодатель направит пакет документов в Фонд социального страхования, специалисты которого произведут необходимые расчеты. Пособие Фонд перечислит в течение 10 дней с момента подачи сведений работодателем. В качестве реквизитов может быть указан банковский счет, средства можно будет получить на карту МИР, а также почтовым переводом.

Любовь Голышева