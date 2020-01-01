Ишимские музейщики приглашают на выставку советских новогодних игрушек

| Фото: Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова | Фото: Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова

Около 600 человек посетили праздничную ретро-выставку елочных игрушек "Новый год у ворот" в ишимском музее "Городская управа" с начала декабря. Выставка продлится до конца января.

По словам специалиста по учету музейных предметов Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова Марии Сезёмовой, посетители смогут увидеть елочные игрушки из детства наших бабушек и дедушек, пап и мам. На выставке представлены экспонаты 30-80 годов и военных лет – раритеты, которые не встретишь на современных елках.

Коллекция формировалась на протяжении более десяти лет, игрушки бережно хранятся в фондах музея. Часть оформления поступила от ишимцев в дар, некоторые экспонаты были приобретены.

"Выставка традиционная, экспонируется в течение нескольких лет, но каждый год упор делается на что-то одно, выделяем какую-то изюминку. К примеру, отличительной чертой этой выставки стала классификация игрушек. На каждую полку мы положили елочные украшения определенной тематики. На одну – морских животных, на следующую – фрукты и овощи в стеклянном исполнении и в бумажно-ватном, следующую полку украсили домики и сказочные существа, снеговики и герои сказок, в одной из витрин расположились сборные игрушки из стекляруса. Гвоздем программы стала елка из виниловых пластинок, украшенная по кругу игрушками на прищепках", - отметила Мария Сезёмова.

В преддверии Старого нового года музейщики приглашают детей и их родителей на выставку старинных новогодних игрушек, которые помогут совершить настоящее путешествие в прошлое.

Инна Кондрашкина