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Житель Заводоуковска задержан за попытку кражи денег с чужого счета

Происшествия, 14:18 10 января 2020

МВД России | Фото: МВД России

Жителя Заводоуковска задержали за попытку похитить деньги с чужого счета, сообщает региональное УМВД.

Как рассказала полиции местная жительница, через потерянный ею мобильный телефон неизвестный пытался похитить 30 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого безработного 28-летнего мужчину. На допросе он рассказал, что нашел телефон и обнаружил, что к нему подключен мобильный банк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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# Заводоуковск , кража

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