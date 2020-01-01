Житель Заводоуковска задержан за попытку кражи денег с чужого счета
| Фото: МВД России
Жителя Заводоуковска задержали за попытку похитить деньги с чужого счета, сообщает региональное УМВД.
Как рассказала полиции местная жительница, через потерянный ею мобильный телефон неизвестный пытался похитить 30 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого безработного 28-летнего мужчину. На допросе он рассказал, что нашел телефон и обнаружил, что к нему подключен мобильный банк.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.