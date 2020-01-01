Тюменские моржи приглашают на крещенские купания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" приглашает к себе для крещенских купаний. Желающих окунуться ждут на базе озера Чемпионов с 15 часов 18 января до 24 часов 19 января.

Как рассказала председатель центра Татьяна Редькина, традиционно моржи готовят иордань, где можно будет набрать воды, и две купели, одна из которых поглубже — для мужчин, другая — для детей и женщин. Место купания вечером и ночью будет освещено. Круглосуточное дежурство организуют спасатели.

"Для детей предусмотрена возможность погреться в бане. Также на базе центра имеется горка, где можно с ветерком прокатиться. Единственная просьба к родителям - брать ледянки с собой, потому что этого инвентаря у нас в центре на всех не хватит", - говорит Татьяна Редькина.

Моржи уже подали заявку в МЧС на исследование качества воды и получение разрешения на проведение крещенских купаний. 19 января в 12 часов отец Николай Макаров из храма в честь иконы божией матери "Утоли моя печали" проведет чин освящения воды.

"Для удобства всех, кто в эти дни приедет к нам на крещение, мы делаем в большом павильоне теплые женские и мужские раздевалки. Здесь же организуют питание. За небольшую плату можно будет выпить чаю с выпечкой, - продолжает Татьяна Редькина. - И, конечно, по сложившейся традиции мы построим изо льда образ церкви с крестом и корабельным колоколом. Тюменцы очень любят перед погружением в воду несколько раз ударить в колокол, а после купаний — фотографируются на фоне ледяного храма".

Стоит отметить, что во время крещенских купаний у купелей будут дежурить члены центра - они помогут всем желающим окунуться и одеться после погружения в воду. По словам Татьяны Редькиной, центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" в дни крещенских купаний посещает до восьми тысяч человек, пишет "Вслух.ру" .