Сотрудники пожарного надзора усиливают профилактическую работу
Рейды по местам проживания одиноких пожилых людей и многодетных семей провели сотрудники надзорной деятельности в поселке Мичуринский Заводоуковского городского округа.
Особое внимание уделяется пожилым людям. Инспекторы проверили не только места их проживания, но и дома, где живут многодетные семьи.
Одной из целей мероприятия стала разъяснительная работа с жителями, информирование о возможности установки автономных дымовых пожарных извещателей.
Сотрудники государственного пожарного надзора вручили местным жителям памятки по мерам пожарной безопасности.
"Наша задача - объяснить гражданам, что важно соблюдать правила пожарной безопасности и устранять все недостатки на месте, не откладывая "на завтра"", - подчеркнул инспектор Максим Филимонов.