Сотрудники пожарного надзора усиливают профилактическую работу

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Рейды по местам проживания одиноких пожилых людей и многодетных семей провели сотрудники надзорной деятельности в поселке Мичуринский Заводоуковского городского округа.

Особое внимание уделяется пожилым людям. Инспекторы проверили не только места их проживания, но и дома, где живут многодетные семьи.

Одной из целей мероприятия стала разъяснительная работа с жителями, информирование о возможности установки автономных дымовых пожарных извещателей.

Сотрудники государственного пожарного надзора вручили местным жителям памятки по мерам пожарной безопасности.

"Наша задача - объяснить гражданам, что важно соблюдать правила пожарной безопасности и устранять все недостатки на месте, не откладывая "на завтра"", - подчеркнул инспектор Максим Филимонов.