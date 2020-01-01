Более семисот гостей побывали в домах декабристов Ялуторовска

Более 700 посетителей побывали в ялуторовских домах декабристов за новогодние праздники, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Повышенный интерес к музею декабристов объясняется просто – в конце декабря 2019 года на широкий экран вышел исторический фильм "Союз спасения", повествующий о событиях 14 декабря 1825 года.

Каждый второй посетитель музея поспешил сюда, посмотрев премьеру, чтобы глубже погрузиться в историю декабристского движения, узнать о последствиях восстания.

В настоящее дома декабристов Муравьева-Апостола и Якушкина готовятся к реставрационным работам и на некоторое время будут закрыты для посещения.