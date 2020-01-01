Названа причина быстрого потепления климата в России

| Фото: nat-geo.ru | Фото: nat-geo.ru

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал специалист главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. По его словам, глобальное потепление является лишь одним из явлений, на которое сейчас публично обращают внимание. Помимо этого, в мире также меняется режим осадков, а также происходят перемены в циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. Все эти факторы приводят к изменению климата.

В России скорость глобального потепления примерно в 2,5 раза выше в сравнении со средней на планете. Ученый объяснил это тем, что страна находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Теплоемкость суши в свою очередь сильно отличается от теплоемкости воды.

Климатолог также не исключил, что всплески холодной и теплой погоды в России будут более резкими. Ученый указал, что в целом климатология определяет не прогноз, а некий тренд на десятилетия. Однако дать точный прогноз, что будет происходить с климатом в 2020 году, практически невозможно, заключил Киселев.