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Крупнейшие банки России отказались выдавать кредиты в магазинах

Общество, 15:45 12 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Практически все крупные российские банки отказались выдавать займы в магазинах, сообщает "Лента.ру".

В последнее время от выдачи POS-кредитов отказались в том числе Альфа-Банк и Росбанк, которые предлагали такую услугу через свои дочерние фирмы. Среди лидеров в 2019 году займы в магазинах выдавали лишь "Тинькофф", Почта Банк и "Хоум Кредит". Как отмечает издание, остальные банки или не выдавали кредиты в целом, делая ставку на кредитные карты, или отказались от этой практики еще раньше.

Предлагать кредитные карты клиентам выгоднее для банков, поскольку так можно предоставить дополнительные преимущества в виде кэшбека и скидок у партнеров. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие несколько лет банки сделают ставку на кредитные карты и потребительские ссуды.

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# банки , кредиты

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