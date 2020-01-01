Ишимское предприятие оштрафовали за невыполнение требований Роспотребнадзора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предприятие "АТОН" Ишимского района оштрафовано за невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сотрудниками ведомства была проведена внеплановая выездная проверка по контролю выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований "Технических регламентов Таможенного союза". В ходе проверки обнаружено, что предприятие в установленный срок не устранило нарушения: не обеспечило соблюдение требований к содержанию и оборудованию помещений, требований к личной гигиене персонала.

По выявленным нарушениям в отношении директора компании составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал его виновным и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Хозяйствующему субъекту повторно было выдано предписание по устранению нарушений. Предписание находится на контроле управления Роспотребнадзора.