Наступившая неделя в Тюмени будет теплой и снежной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и снежная погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 13 по 19 января.

По данным центра Фобос, в начале недели средняя дневная температура воздуха в регионе составит минус 5 градусов. Во второй половине периода ожидается потепление.

В Тюмени 13 и 14 января пройдет снег, столбики термометров в дневные часы опустятся до минус 5 градусов.

15 января чуть прохладнее – днем до минус 6, а ночью - минус 15 градусов. Вероятность осадков в этот день также сохранится.

17 января потеплеет до минус 1 градуса, а на 16 января синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до плюс 3 градусов и осадки.

18 января похолодает до минус 9 градусов. В Крещение, 19 января, ожидается до 4 градусов ниже ноля.

Любовь Голышева