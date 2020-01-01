Прокуратура: в Тюменской области снизился уровень подростковой преступности

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уровень подростковой преступности снизился на 5,3 % в Тюменской области в 2019 году, сообщает региональная прокуратура.

На территории области зарегистрировано 532 преступления, совершенных несовершеннолетними. Это на 30 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Снижение уровня подростковой преступности зафиксировано на территории Ишима, Ялуторовска, в Заводоуковском городском округе и в 11 муниципальных районах. Ни одного преступления не совершено несовершеннолетними в Сладковском муниципальном районе.

Не удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе, а также в Абатском, Исетском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Уватском, Упоровском и Ярковском муниципальных районах.

В три раза сократилось количество совершенных подростками разбоев (с шести до двух), на 25,9 % - преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 27 до 20), на 9,1 % - краж (с 330 до 300).

Одновременно возросло число совершенных несовершеннолетними преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (с пяти до 14), грабежей (с 39 до 54) и угонов (с 41 до 49).

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему остается кража, их зарегистрировано 300. Наибольшее количество краж совершено подростками в Тюмени. На втором месте грабежи, их 54. Объектом преступных намерений в большинстве случаев являлись сотовые телефоны. На третьем месте угоны, их 49. В основном подростки угоняют автомобили отечественного производителя, припаркованные в жилом секторе.