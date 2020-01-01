Водитель тюменского автобуса сбил девушку и сбежал

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водителя, скрывшегося с места ДТП, задержали в Тюмени инспекторы ДПС, сообщает региональная Госавтоинспекция. Маршрутный автобус № 65 сбил девушку на нерегулируемом переходе по ул. Казаровской 26 декабря 2019 г. Разыскали виновника аварии в январе.

На записи видеорегистратора, установленного в автобусе, видно, что водитель не затормозил перед пешеходным переходом. В тот момент дорогу переходили сразу несколько человек.

После столкновения виновник ДТП покинул место происшествия несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида. В результате ДТП 17-летняя девушка получила травму правой руки.

Водитель автобуса был установлен сотрудниками розыска полка ДПС. Им оказался мужчина 1971 года рождения. На него составлен административный материал. Суда лишил его права управления транспортными средствами на один год.