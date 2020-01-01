Прокурор Тюменской области вручил дипломы победителям конкурса "СМИ против коррупции"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Формирование в обществе нетерпимости к нарушителям российского законодательства – одна из мер по профилактике коррупции. Об этом заявил прокурор Тюменской области Владислав Московских на XI церемонии награждения победителей областного конкурса "Средства массовой информации против коррупции".

Мероприятие прошло в рамках встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с представителями средств массовой информации в День российской печати.

"Исторически так сложилось, что работники прокуратуры и СМИ отмечают свои профессиональные праздники друг за другом (день работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января – ред.) Но нас и СМИ объединяют, конечно, не только праздничные даты. Для надзорного ведомства и для СМИ первостепенное значение имеет соблюдение законов, обеспечение прав граждан, интересов общества и государства, чтобы все соответствовало букве и духу закона", - подчеркнул прокурор области.

Владислав Московских отметил, что между прокуратурой и СМИ сложились конструктивные отношения. Как итог - более 27 тыс. материалов в федеральных, региональных и муниципальных СМИ о работе надзорного ведомства в 2019 году. Освещаются приоритетные направления деятельности, особое внимание уделяется противодействию коррупции. В прошлом году зафиксировано более 1,6 тыс. материалов СМИ о борьбе с коррупцией в Тюменской области.

Областной конкурс "Средства массовой информации против коррупции" проводится в регионе уже 11 лет. По итогам творческого состязания за 2019 год победителями признаны шесть журналистов.

В категории "Областное телевидение" победителем стал режиссер филиала ФГУП "ВГТРК "ГТРК "Регион-Тюмень" Максим Никоненко.

В категории "Областные и региональные выпуски общероссийских газет, журналы" - обозреватель газеты "Тюменская область сегодня" Виталий Лазарев.

В категории "Городское и районное телевидение" - редактор ТВ информационно-издательского центра "Красная звезда" (Викуловский район) Наталья Лаптева.

В категории "Городские и районные газеты" - обозреватель информационно-издательского центра "Призыв" (Юргинский район) Ольга Коновалова.

В категории "Районное радио" - редактор радиоканала информационно-издательского центра "Призыв" (Юргинский район) Валентина Лопарева.

В категории "Информационные агентства и сетевые издания" - главный специалист отдела специальных проектов "ТРИА ТюменьМедиа" Владимир Зуйков.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Владислав Московских вручил победителям дипломы и пожелал всем журналистам интересных творческих находок, новых проектов, ярких событий и профессиональных успехов.