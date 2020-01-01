Тюменские бьюти-специалисты школы "Элегантный возраст" расширили географию

| Фото: группа "Школа имиджа" во ВКонтакте | Фото: группа "Школа имиджа" во ВКонтакте

Тюменская школа имиджа&стиля "Элегантный возраст" расширяет географию. Мастер-классы для новых групп стартовали в ДК "Водник", библиотеке на Червишевском тракте и при землячестве ХМАО-Югры, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Кроме этого, в школе открывается специальное направление для джентльменов старшего возраста. Их ждет серия необычных занятий от профессионалов бьюти-сферы.

Представителям сильного пола расскажут о модных мужских стрижках, научат пользоваться триммерами и специализированными бритвами, а стилисты и дизайнеры помогут подобрать гардероб.

Координаторы проекта напоминают, что они еженедельно ждут тюменских модниц элегантного возраста на лекции и мастер-классы, где профессиональны fashion-индустрии расскажут о современных лайфхаках в области ухода за собой.

Отметим, проект реализует Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение" в партнерстве с бьюти-студией "На набережной". Занятия для тюменок серебряного возраста проходят с 9 января каждый вторник и четверг по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 2а, ТОЦ "Панорама", 1 подъезд, офис 302/1.

Стать участником проекта и получить более подробную информацию можно на сайте школы и официальной странице во ВКонтакте или по телефону: 51-77-05.