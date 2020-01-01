Трое пострадали в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тобольска | Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Три человека пострадали в результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 12 января, сообщает Госавтоинспекция Тобольска.

ДТП произошло на территории Ярковского района в 19 часов 40 минут. Как рассказали в ГИБДД Тобольска, водитель 1997 года рождения, находившийся за рулем автомобиля "УАЗ" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество транспортному средству, ехавшему по главной дороге. Произошло столкновение с Honda, которой управлял мужчина 1987 года рождения.

Водитель автомобиля "УАЗ" не имел прав и был пьян.

| Фото: Госавтоинспекция Тобольска | Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В результате ДТП травмы получили водитель машины Honda и двое пассажиров: восьмилетний пассажир и мужчина 1977 г. р. Взрослого с множественными травмами доставили в областную больницу №24 с. Ярково. Водителя иномарки и несовершеннолетнего пассажира не госпитализировали.

Проводится расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.