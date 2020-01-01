Роспотребнадзор: оштрафован ишимский кооператив за невыполнение предписаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кооператив "Прогресс" оштрафован на 40 тыс. рублей за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками Роспотребнадзора была проведена внеплановая выездная проверка по контролю выполнения ранее выданных предписаний. В ходе проверки обнаружено, что предприятие не устранило нарушения: не обеспечило соблюдение требований к устройству, содержанию и оборудованию помещений, требований к условиям работы в производственных помещениях, требований к личной гигиене персонала, также не был организован производственный контроль.

Суд признал должностное и юридическое лицо предприятия "Прогресс" виновными и оштрафовал на 10 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

По результатам проверки были выданы повторные предписания, которые находятся на контроле.