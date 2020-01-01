Исторический квест прошли новозаимские школьники в "Точке роста"

| Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru | Фото: zavodoukovsk.admtyumen.ru

Угадывали мелодии военных лет, решали теоретические задачи и участвовали в военных действиях с помощью VR-шлема десятиклассники в "Точке роста" на базе Новозаимской школы. Исторический квест провели в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

В новогодние праздники школьникам предложили разнообразные развлечения. На занятиях по робототехнике активно велась подготовка к "РобоФесту-2020".

Прошли занятия по 3D-моделированию, мастер-классы и новогодние посиделки классных коллективов. Младшие школьники участвовали в увлекательном мероприятии "Живые 3D-раскраски": ребята с помощью приложения дополненной реальности смогли оживить свои раскраски и поиграть с главными героями.

Взрослые и дети присоединились к занятиям по конструированию Cuboro. В кабинете технологии участники кружка "Робототехника" создавали робота- путешественника.

В шахматной гостиной развернулись шахматные соревнования. Медиацентр провел мастер-класс по фотопозированию "Открой себя по-новому". На занятии "Летательные платформы" ребята учились пилотировать квадрокоптеры.