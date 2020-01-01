Исторический квест прошли новозаимские школьники в "Точке роста"
Угадывали мелодии военных лет, решали теоретические задачи и участвовали в военных действиях с помощью VR-шлема десятиклассники в "Точке роста" на базе Новозаимской школы. Исторический квест провели в преддверии празднования 75-летия Великой Победы, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.
В новогодние праздники школьникам предложили разнообразные развлечения. На занятиях по робототехнике активно велась подготовка к "РобоФесту-2020".
Прошли занятия по 3D-моделированию, мастер-классы и новогодние посиделки классных коллективов. Младшие школьники участвовали в увлекательном мероприятии "Живые 3D-раскраски": ребята с помощью приложения дополненной реальности смогли оживить свои раскраски и поиграть с главными героями.
Взрослые и дети присоединились к занятиям по конструированию Cuboro. В кабинете технологии участники кружка "Робототехника" создавали робота- путешественника.
В шахматной гостиной развернулись шахматные соревнования. Медиацентр провел мастер-класс по фотопозированию "Открой себя по-новому". На занятии "Летательные платформы" ребята учились пилотировать квадрокоптеры.