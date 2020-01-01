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В Запсибкомбанке обновить сведения по организации теперь можно дистанционно

Общество, 17:10 14 января 2020

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Сервис, позволяющий принимать документы, предоставляемые в рамках ежегодного планового обновления сведений, через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), запустили в Запсибкомбанке, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Сейчас в системе "ЗапСиб iNet" настроена возможность обновления сведений о компании без необходимости визита в банк, что позволит сэкономить время, которое особенно важно после новогодних праздников.

Обновление сведений о клиентах – это ежегодная обязательная процедура. За 60 дней до даты обновления каждому клиенту Запсибкомбанк отправляет уведомление об этом как Почтой России, так и через систему "ЗапСиб iNet".

Для того чтобы отправить документы дистанционно, необходимо: убедиться в том, что сведения об организации не изменились; зайти в систему "ЗапСиб iNet";

перейти на вкладку "Письма"; выбрать ящик "Обновление сведений"; приложить сканы необходимых документов и отправить письмо в банк.

Данный сервис доступен всем клиентам, которые зарегистрированы в системе "ЗапСиб iNet". Подробнее с инструкцией по работе в системе можно ознакомиться на сайте банка.

"Запсибкомбанк стремится постоянно развивать свои сервисы, и мы рады сообщить своим клиентам о еще одной возможности сделать обслуживание в банке максимально комфортным. Пройдите ежегодное плановое обновление сведений без визита в банк, уделив больше времени бизнесу и любимой семье", – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

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# Запсибкомбанк

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