Тюменским школьникам расскажут о жертвах Холокоста

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Классные часы и уроки памяти пройдут в тюменских школах с 20 по 30 января. В России стартует "Неделя памяти жертв Холокоста" и 75-летней годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной армии. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь областного департамента образования Евгения Самохвалова.

"Дни памяти у нас в плане образовательных событий, - пояснила она. - Мы рекомендовали всем школам провести мероприятия, посвященные этому событию. Дату и формат мероприятия школы устанавливают сами".

"Неделя памяти жертв Холокоста" внесена в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Она проводится Российским еврейским конгрессом совместно с правительством Москвы, федеральным агентством по делам национальностей РФ, центром-фондом "Холокост".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 2005 году.

27 января было выбрано днем памяти жертв Холокоста, потому что именно в этот день в 1945 году советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей Освенцим (территория современной Польши). По разным данным в застенках этого концлагеря погиблИ от 1 до 2,2 млн человек.

В рамках "Недели памяти" проводятся различные образовательные и культурные мероприятия: выставки, мемориальные вечера, кинопоказы, спектакли, семинары для учителей российских школ, школьников, а также учащихся высших и средних учебных заведений.

"Во время Второй мировой войны нацисты и их союзники убили около 6 млн евреев - примерно треть еврейского населения мира, - рассказывает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. - Почти все жертвы - граждане СССР и европейских стран. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в истории человечества - исчез целый этно-культурный мир, говоривший на идиш, со своей литературой, музыкой, ценностями.

Поминовение жертв Холокоста ежегодно проводится во всем мире 27 января — именно в этот день в 1945 году Красная Армия вошла в город Аушвиц — в России он известен под польским названием Освенцим. В местные концлагеря, ставшие самым страшным символом Холокоста, ежедневно прибывало до восьми поездов с мирными жителями. Примерно 10% отправлялись на работы, остальных убивали и сжигали в одном из пяти крематориев, производительность которых составляла сотни тысяч тел в месяц. И эта трагедия не только еврейского народа, по своим масштабам она давно вышла за национальные рамки. С каждым годом память о жертвах Холокоста все больше становится частью российской национальной памяти".

Холокост (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος) — "всесожжение". В широком смысле — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп. В годы Второй мировой войны - преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях.