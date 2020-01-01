Лекторий о художниках стартует в Тюмени 18 января

| Фото: Центральная городская библиотечная система | Фото: Центральная городская библиотечная система

Новый цикл открытых лекций "Художник о художнике" стартует в 2020 году в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) с 18 января, сообщает центральная городская библиотечная система.

В 15 часов начнется первая встреча-пролог к циклу лекций "Художник о художнике". Слушателей ждет лекционно-поэтический вечер от Олега Фёдорова "Разговор с зеркалами, или Рассказы о художниках", а также презентация книги с одноименным названием.

На встречах тюменские художники А. Васильев, Н. Григорьева, Ю. Рыбьяков, М. Родионов, А. Головырских, К. Росляков, О. Трофимова, О. Федоров расскажут о тех мастерах кисти, кого считают близкими себе по духу и творчеству.

В течение года слушатели лектория смогут узнать жизненный и творческий путь художников прошлого и настоящего, чьи имена давно и прочно вошли в историю мирового искусства. Лекторы расскажут о том, как складывались непростые судьбы художников в годы их славы и забвения, помогут "пройти по местам" самых важных в их жизни событий, приоткроют тайны знаменитых полотен и поведают любопытные истории, связанные с именами создателей картин. Разговор будет простым и доступным для любого горожанина, но так, чтобы ценность и личность каждого мастера стала очевидной.

Встречи будут интересны всем, для кого искусство и культура являются необходимой частью жизненного пространства. Вход свободный.