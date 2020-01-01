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Пять миллионов минут поздравляли друг друга жители региона в новогодние каникулы

Общество, 17:54 14 января 2020

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

130 тыс. раз звонили по домашнему телефону жители Тюменской области в новогодние каникулы, проговорив почти 5 млн минут, сообщает "Ростелеком".

Рекордный по длительности разговор был зафиксирован в Нижней Тавде в рождественскую ночь: чуть более 4 часов поздравляли друг друга две нижнетавдинские семьи.

Чаще всего жители региона звонили в населенные пункты Тюменской области. Из междугородных направлений любимыми у жителей региона по-прежнему остаются Екатеринбург, Сургут, Челябинск и Москва.

Из фильмом в "Видеопрокате" лидером просмотра оказалась премьера 2019 года "Малефисента: Владычица тьмы", второе место у киноновинки "Выпьем за любовь", замыкает тройку лидеров "Джокер".

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# Ростелеком , телефонные разговоры

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