Пять миллионов минут поздравляли друг друга жители региона в новогодние каникулы
| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
130 тыс. раз звонили по домашнему телефону жители Тюменской области в новогодние каникулы, проговорив почти 5 млн минут, сообщает "Ростелеком".
Рекордный по длительности разговор был зафиксирован в Нижней Тавде в рождественскую ночь: чуть более 4 часов поздравляли друг друга две нижнетавдинские семьи.
Чаще всего жители региона звонили в населенные пункты Тюменской области. Из междугородных направлений любимыми у жителей региона по-прежнему остаются Екатеринбург, Сургут, Челябинск и Москва.
Из фильмом в "Видеопрокате" лидером просмотра оказалась премьера 2019 года "Малефисента: Владычица тьмы", второе место у киноновинки "Выпьем за любовь", замыкает тройку лидеров "Джокер".