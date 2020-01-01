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В Голышманово участников Крещенских купаний напоят горячим чаем

Общество, 08:25 16 января 2020

портал "Тюмень-наш дом" (архив) | Фото: портал "Тюмень-наш дом" (архив)

Крещенские купания пройдут в Голышманово 19 января под контролем сотрудников МЧС, полиции и медицинских работников. Рядом с купелью будут установлены отапливаемые палатки для обогрева и переодевания, организован горячий чай, сообщает администрация городского округа.

В 10 часов в Храме Вознесения Господня в Голышманово пройдет служба, после которой состоится Крестный ход на иордань. Для тех, кто не сможет добраться к иордани самостоятельно, будет организован подвоз.

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# Голышманово , Крещение , купание

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