Жители Тюменской области начали обращаться за маткапиталом на первенца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре жительницы Тюмени обратились в органы социальной защиты населения с заявлениями на предоставление регионального материнского капитала на первенца.

Напомним региональную поддержку в размере 150 тыс. рублей на рожденного с 1 января первенца могут получить семьи, проживающие в регионе не менее пяти лет. Родители-студенты для получения материнского капитала на момент рождения должны очно обучаться в тюменских государственных вузах и сузах.

Подать заявление можно через портал госуслуг в электронной форме или в многофункциональных центрах, через МФЦ. Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-12-90, 56-63-30, 68-88-86 и на сайте департамента социального развития Тюменской области. На принятие решения о предоставлении выплаты по регламенту дается 30 дней, но рассмотрение проходит быстрее.