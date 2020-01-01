Тоболяков приглашают на виртуальную встречу с автором проекта "Я помню"

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Онлайн-встреча с автором и создателем проекта "Я помню" Артемом Драбкиным пройдет в Центральной городской библиотеке Тобольска 23 января в 16 часов, сообщают организаторы.

Проект "Я помню" стартовал в 2000 году и представляет запись интервью с оставшимися участниками войны. Каждое интервью автор заранее готовит с учетом личности и боевого пути ветерана. Вопросы затрагивают аспекты предвоенной жизни, участия в боевых действиях, быта и взаимоотношений на фронте и в тылу. Каждая запись является уникальным источником информации.

В команде проекта "Я помню" работают десятки человек во многих регионах России, а также зарубежья. Записанные интервью выкладываются на сайте "Я помню", где группируются по родам войск или периодам войны. В настоящее время выложено более 2 тыс. 300 записей бесед с ветеранами.

На основании своего проекта Артем Драбкин издал несколько тематических сборников воспоминаний в сериях "Солдатские дневники" и "Окопная правда". Такие книги как "Я дрался на Т-34" и "Я дрался на Ил-2" стали настоящими бестселлерами. Совместно с ведущими отечественными военными историками были изданы работы, посвященные тематике Великой Отечественной войны. Артем Драбкин является одним из сценаристов военно-документальных телевизионных сериалов "Великая война", "Освободители", "Диверсанты" и "Война в Корее".

Вход свободный.