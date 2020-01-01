Песня "Непогода" принесла тобольским вокалистам второе место на международном конкурсе

| Фото: www.art-center.ru/ | Фото: www.art-center.ru/

Юные артисты Центра искусств и культуры Тобольска Карина Гайсина, Мария Зольникова, Ярослава Лебёдка стали лауреатами второй степени XXXVIII Международного фестиваля "Слияние культур" в Казани. На суд жюри они представили песню Максима Дунаевского "Непогода".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель вокальной студии "Зазеркалье" Центра искусств и культуры Тобольска Эльмира Дейнеко.

"Трио из ансамбля "Мята" исполнили песню Максима Дунаевского "Непогода" в современной аранжировке. Я была поражена, что девочки спокойно чувствовали себя за кулисами и позировали для Instagram оргкомитета конкурса, - говорит она. - Девочек пригласили участвовать в гала-концерте победителей. Нашему выступлению присвоили звания лауреата второй степени. Первого места никому не дали, поэтому мы считаем себя победителями. Для нас эта настоящая большая победа, учитывая международный статус конкурса, академичный состав жюри, объединение в трио за два месяца до конкурса и разучивание сложной вокальной аранжировки".

Карина Гайсина и Маша Зольникова участвовали в конкурсе еще и с сольными песнями, под руководством преподавателя Файзаны Сайфуллиной, каждой присвоено звание лауреата второй степени.

Из Тобольска выступала еще одна солистка - шестилетняя Кира Балуева, руководитель Анастасия Угрюмова, ей вручили диплом за третье место и отметили как самую юную участницу конкурса.

"С воспитанниками мы часто путешествуем в разные города и страны с целью участия в конкурсах и фестивалях. В нашей студии занимаются дети от полутора лет и до выпускного класса школы. Нас много - педагогов и учеников. На новогодние каникулы часть ребят и их родители решили поехать в Казань. Творческих конкурсов в этот период много. Обычно мы сначала выбираем город, в который хотим поехать, решаем вопрос с логистикой и потом выбираем конкурс, наш выбор пал на международный конкурс "Слияние культур", проект творческого объединения "Салют талантов". Выбрали конкурс из-за серьезного состава жюри и хороших отзывов об организаторе", - говорит руководитель вокальной студии "Зазеркалье" Центра искусств и культуры Тобольска Эльмира Дейнеко.

Всего в творческом состязании в Казани приняли участие более 300 вокалистов из разных регионов страны и зарубежья.

Анжела Лебедева