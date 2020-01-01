Запсибкомбанк представил выгодное предложение

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

В 3 раза вырос объем выданных потребительских кредитов ПАО "Запсибкомбанк" в декабре 2019 по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Портфель потребительских кредитов за 2019 год увеличился на 38 %, сообщает финансовое учреждение.

Клиенты по достоинству оценили кредит наличными от Запсибкомбанка с минимальной ставкой 9,6 % годовых и удобными условиями.

Запсибкомбанк предлагает ряд преимуществ: максимальный срок кредита - 7 лет; максимально доступная сумма по кредиту – 5 млн рублей; возможность досрочного погашения в любой день без комиссий и штрафов с момента оформления с пересчетом процентов автоматически; решение в офисе банка за 5 минут.

"Если у вас ипотека от Запсибкомбанка, но не являетесь зарплатным клиентом Запсибкомбанка, вы также можете оформить кредит на любые цели по минимальной ставке 9,6 % годовых. Ремонт, покупка мебели, техники – все пройдет быстрее, и переезд в новое жилье не заставит себя ждать. Оформите заявку на кредит в любом офисе и реализуйте задуманное" - прокомментировал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Напомним, каждый заемщик, имеющий действующий кредит с остатком не менее 100 тыс. рублей на дату розыгрыша 3 марта 2020 года и прошедший регистрацию в акции "Чудеса на Новый год", имеет возможность выиграть кроссовер Hyundai Cretа. Процесс выбора победителя будет максимально открытым. Тем, кто не сможет посетить торжественное мероприятие, будет доступна прямая трансляция.